Тюменский депутат Госдумы не согласился с Матвиенко по вопросу переговоров с Украиной

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не согласился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая на саммите парламентов G20 предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас». Свое мнение парламентарий высказал в собственном telegram-канале.
«Я с уважением отношусь к Валентине Ивановне [Матвиенко], она опытный политик! Но, может лучше спросить россиян — хотят ли они переговоров с фашистами? Может быть мы чего-то не знаем? Есть какой-то план?», — задался вопросом Брыкин.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Стороны предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров.
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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не согласился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая на саммите парламентов G20 предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас». Свое мнение парламентарий высказал в собственном telegram-канале. «Я с уважением отношусь к Валентине Ивановне [Матвиенко], она опытный политик! Но, может лучше спросить россиян — хотят ли они переговоров с фашистами? Может быть мы чего-то не знаем? Есть какой-то план?», — задался вопросом Брыкин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Стороны предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров.