Тюменский депутат Госдумы не согласился с Матвиенко по вопросу переговоров с Украиной

06 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не согласился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая на саммите парламентов G20 предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас». Свое мнение парламентарий высказал в собственном telegram-канале. «Я с уважением отношусь к Валентине Ивановне [Матвиенко], она опытный политик! Но, может лучше спросить россиян — хотят ли они переговоров с фашистами? Может быть мы чего-то не знаем? Есть какой-то план?», — задался вопросом Брыкин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Стороны предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров.

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не согласился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая на саммите парламентов G20 предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас». Свое мнение парламентарий высказал в собственном telegram-канале. «Я с уважением отношусь к Валентине Ивановне [Матвиенко], она опытный политик! Но, может лучше спросить россиян — хотят ли они переговоров с фашистами? Может быть мы чего-то не знаем? Есть какой-то план?», — задался вопросом Брыкин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Стороны предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров.