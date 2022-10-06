Тюменский депутат Госдумы не согласился с Матвиенко по вопросу переговоров с Украиной

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не согласился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая на саммите парламентов G20 предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас». Свое мнение парламентарий высказал в собственном telegram-канале.

«Я с уважением отношусь к Валентине Ивановне [Матвиенко], она опытный политик! Но, может лучше спросить россиян — хотят ли они переговоров с фашистами? Может быть мы чего-то не знаем? Есть какой-то план?», — задался вопросом Брыкин.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Стороны предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин не согласился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая на саммите парламентов G20 предложила начать переговоры с Украиной «прямо сейчас». Свое мнение парламентарий высказал в собственном telegram-канале. «Я с уважением отношусь к Валентине Ивановне [Матвиенко], она опытный политик! Но, может лучше спросить россиян — хотят ли они переговоров с фашистами? Может быть мы чего-то не знаем? Есть какой-то план?», — задался вопросом Брыкин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации страны. Стороны предпринимали несколько попыток провести переговоры, но они ни к чему не привели. В настоящий момент, президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров.
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