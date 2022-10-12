В Кремле признали важную роль ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прошедших переговорах глав Арабских Эмиратов и России.
«Вчера были переговоры с ОАЭ, стороны удовлетворены ходом переговоров. [президент РФ Владимир] Путин информировал ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС, так как Эмираты выражали обеспокоенность. Арабские Эмираты играли важную роль в процессе обмена пленными между РФ и Украиной», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
В ходе переговоров президент Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян информировал российского лидера о позиции украинской стороны по ряду вопросов, отметил Песков. «Россия заинтересована в продолжении посреднических усилий Абу-Даби», — добавил пресс-секретарь.
Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов встретились в Санкт-Петербурге 11 октября, передает RT. Сообщалось, что Путин поблагодарил главу ОАЭ за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов.
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о прошедших переговорах глав Арабских Эмиратов и России. «Вчера были переговоры с ОАЭ, стороны удовлетворены ходом переговоров. [президент РФ Владимир] Путин информировал ОАЭ о ситуации на Запорожской АЭС, так как Эмираты выражали обеспокоенность. Арабские Эмираты играли важную роль в процессе обмена пленными между РФ и Украиной», — сказал Песков в ходе конференц-колла. В ходе переговоров президент Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян информировал российского лидера о позиции украинской стороны по ряду вопросов, отметил Песков. «Россия заинтересована в продолжении посреднических усилий Абу-Даби», — добавил пресс-секретарь. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов встретились в Санкт-Петербурге 11 октября, передает RT. Сообщалось, что Путин поблагодарил главу ОАЭ за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов.