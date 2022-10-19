Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах. Скрин

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье Фото:
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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах РФ. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Глава Российского государства подписал Указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах РФ. Указ опубликован на сайте Кремля. «Глава Российского государства подписал Указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на сайте Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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