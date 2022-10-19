Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах РФ. Указ опубликован на сайте Кремля.
«Глава Российского государства подписал Указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на сайте Кремля.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер