Путин проинспектировал рязанский полигон, атака ВСУ на Херсон сорвана: главное к вечеру 20 октября

Россия обила наступление ВСУ в Херсонской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин провел инспекцию военного полигона в Рязанской области. Наступление украинской армии на населенные пункты в Херсонской области сорвано. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 20 октября.
- Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили полигон в Рязанской области. Там они проверили, как проводятся практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.
- Россия сорвала наступление ВСУ в Херсонской области. На Николаево-Криворожском направлении была предпринята неудачная попытка украинской армии прорвать оборону российских войск.
- В Запорожье люди стали активнее сдавать кровь. Введение военного положения никак не повлияло на этот процесс.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах своих сыновей в спецоперации. Ахмат, Эли и Адам Кадыровы внесли весомый вклад в захват вражеского укрепрайона.
- Морские мины, которые Украина планирует спустить по Днепру, направленные на подрыв плотины Каховской ГЭС, не смогут устроить подтопление. При этом они могут доставить значительные трудности при их разминировании.
- НАТО, продолжая поставлять Украине оружие, может подойти к риску возникновения прямого конфликта с Россией. Общая военная помощь Запада Украине составила 42,3 млрд долларов.
- Стороны конфликта в ДНР перешли к активному использованию оружия крупного калибра. Военнослужащие научились определять разные размеры снарядов на слух, передает Пятый канал.
- Президент Украины заявил о том, что три объекта энергетики на Украине уничтожены ударами РФ. Он призвал граждан сократить потребление электроэнергии.
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