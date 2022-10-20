Путин проинспектировал рязанский полигон, атака ВСУ на Херсон сорвана: главное к вечеру 20 октября

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Россия обила наступление ВСУ в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин провел инспекцию военного полигона в Рязанской области. Наступление украинской армии на населенные пункты в Херсонской области сорвано. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 20 октября.

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Президент России Владимир Путин провел инспекцию военного полигона в Рязанской области. Наступление украинской армии на населенные пункты в Херсонской области сорвано. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 20 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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