Кремль оценил проведение частичной мобилизации и ее окончание

Дмитрий Песков отметил, что мобилизация продолжается и соответствующие выводы выносятся
новость из сюжетаМобилизация в России
Делать какие-либо выводы о ходе частичной мобилизации пока рано, уроки выносятся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Пока делать какие-то выводы преждевременно. <…> Некоторые регионы уже завершили свой процесс <…> на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. <…> По многим параметрам ситуация выправилась, <…> уроки выносятся», — сказал Песков. Частичная мобилизация проходит с 21 сентября, всего планируется мобилизовать около 300 тысяч человек.
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