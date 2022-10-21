Кремль оценил проведение частичной мобилизации и ее окончание

Кремль: делать выводы по частичной мобилизации пока рано
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Дмитрий Песков отметил, что мобилизация продолжается и соответствующие выводы выносятся Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Делать какие-либо выводы о ходе частичной мобилизации пока рано, уроки выносятся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пока делать какие-то выводы преждевременно. <…> Некоторые регионы уже завершили свой процесс <…> на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. <…> По многим параметрам ситуация выправилась, <…> уроки выносятся», — сказал Песков. Частичная мобилизация проходит с 21 сентября, всего планируется мобилизовать около 300 тысяч человек.

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Делать какие-либо выводы о ходе частичной мобилизации пока рано, уроки выносятся. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока делать какие-то выводы преждевременно. <…> Некоторые регионы уже завершили свой процесс <…> на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. <…> По многим параметрам ситуация выправилась, <…> уроки выносятся», — сказал Песков. Частичная мобилизация проходит с 21 сентября, всего планируется мобилизовать около 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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