МИД РФ: США на фоне спецоперации готовят армию криминальных хакеров 31 октября 2022 в 04:24 Размер текста - 17 + США рекрутируют патриотически настроенных хакеров для борьбы с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) на Украине США начали официальную подготовку киберкриминальных хакерских кадров. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности российского МИД Эрнест Чернухин. «Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаемников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», — сказал дипломат в интервью «Известиям». По его словам, действия будут направлены против России. В первую очередь, речь идет о размещении вредоносного программного обеспечения в интернете. Летом в МИД РФ сообщали, что США и их союзники создали на Украине «IT-армию» для атак на инфраструктуру РФ. В свою очередь, российская хакерская группировка Killnet атаковала американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, занимающуюся производством РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. Эти виды вооружения Пентагон активно поставляет Киеву на фоне спецоперации РФ на Украине. Хакеры планировали сделать «подарок» российским спецслужбам, передав им эту информацию. На фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) на Украине США начали официальную подготовку киберкриминальных хакерских кадров. Об этом заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности российского МИД Эрнест Чернухин. «Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаемников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», — сказал дипломат в интервью «Известиям». По его словам, действия будут направлены против России. В первую очередь, речь идет о размещении вредоносного программного обеспечения в интернете. Летом в МИД РФ сообщали, что США и их союзники создали на Украине «IT-армию» для атак на инфраструктуру РФ. В свою очередь, российская хакерская группировка Killnet атаковала американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, занимающуюся производством РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. Эти виды вооружения Пентагон активно поставляет Киеву на фоне спецоперации РФ на Украине. Хакеры планировали сделать «подарок» российским спецслужбам, передав им эту информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям