FT: президент Индонезии рассказал о «сильном впечатлении» по поводу Путина и G20

FT: президент Индонезии не верит в приезд Путина на G20

07 ноября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Решение о присутствии Путина будет приниматься на этой неделе, сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что он сомневается в присутствии Путина на саммите большой двадцатки. Его слова передает Financial Times. «Президент Индонезии заявил, что у него „сильное впечатление“, что Владимир Путин не примет участие в саммите лидеров „Большой двадцатки“ на Бали. Она состоится на следующей неделе», — указано в материале. Если Путин все же приедет, то это будет его первой встречей с Байденом и другими лидерами НАТО со времен начала спецоперации. Песков заявил, что решение об участие Путина в G20 будет приниматься на этой неделе, сообщает RT.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что он сомневается в присутствии Путина на саммите большой двадцатки. Его слова передает Financial Times. «Президент Индонезии заявил, что у него „сильное впечатление“, что Владимир Путин не примет участие в саммите лидеров „Большой двадцатки“ на Бали. Она состоится на следующей неделе», — указано в материале. Если Путин все же приедет, то это будет его первой встречей с Байденом и другими лидерами НАТО со времен начала спецоперации. Песков заявил, что решение об участие Путина в G20 будет приниматься на этой неделе, сообщает RT.