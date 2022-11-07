FT: президент Индонезии рассказал о «сильном впечатлении» по поводу Путина и G20

FT: президент Индонезии не верит в приезд Путина на G20
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Решение о присутствии Путина будет приниматься на этой неделе, сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков Фото:

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что он сомневается в присутствии Путина на саммите большой двадцатки. Его слова передает Financial Times.

«Президент Индонезии заявил, что у него „сильное впечатление“, что Владимир Путин не примет участие в саммите лидеров „Большой двадцатки“ на Бали. Она состоится на следующей неделе», — указано в материале.

Если Путин все же приедет, то это будет его первой встречей с Байденом и другими лидерами НАТО со времен начала спецоперации. Песков заявил, что решение об участие Путина в G20 будет приниматься на этой неделе, сообщает RT.

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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что он сомневается в присутствии Путина на саммите большой двадцатки. Его слова передает Financial Times. «Президент Индонезии заявил, что у него „сильное впечатление“, что Владимир Путин не примет участие в саммите лидеров „Большой двадцатки“ на Бали. Она состоится на следующей неделе», — указано в материале. Если Путин все же приедет, то это будет его первой встречей с Байденом и другими лидерами НАТО со времен начала спецоперации. Песков заявил, что решение об участие Путина в G20 будет приниматься на этой неделе, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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