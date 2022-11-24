Немцы признали бессмысленность санкций после запуска завода «Москвич»

Читатели немецкого издания Spiegel признали бессмысленность введенных антироссийских санкций. Своим мнением они поделились после публикации новости о запуске завода «Москвич».
«Очевидно, что санкции против РФ ничего не дают, а укрепляют российскую экономику, за счет поставленных последовательных и разумных задач», — написал в комментариях MrEchoBravo. Он отметил, что в стране на фоне этих событий возникли дефицит бюджета, нехватка энергоносителей и нарастающая высокими темпами инфляция.
«Санкциями ничего не добиться», — согласился пользователь GandalfderGraueNN8a_CNnr. «Россия может все производить в своей стране», — поделился мнением Thomas-MvsgaktnR. «Неубиваемая, прочная машина, которая не подведет», — написал Nochklarimkopf, добавив, что ездил на автомобиле.
Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начнет производить автомобили уже в 2022 году. Работа организована на предприятии, переданном московскому правительству французским автоконцерном Renault. Он прекратил свою работу в России.
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Читатели немецкого издания Spiegel признали бессмысленность введенных антироссийских санкций. Своим мнением они поделились после публикации новости о запуске завода «Москвич». «Очевидно, что санкции против РФ ничего не дают, а укрепляют российскую экономику, за счет поставленных последовательных и разумных задач», — написал в комментариях MrEchoBravo. Он отметил, что в стране на фоне этих событий возникли дефицит бюджета, нехватка энергоносителей и нарастающая высокими темпами инфляция. «Санкциями ничего не добиться», — согласился пользователь GandalfderGraueNN8a_CNnr. «Россия может все производить в своей стране», — поделился мнением Thomas-MvsgaktnR. «Неубиваемая, прочная машина, которая не подведет», — написал Nochklarimkopf, добавив, что ездил на автомобиле. Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начнет производить автомобили уже в 2022 году. Работа организована на предприятии, переданном московскому правительству французским автоконцерном Renault. Он прекратил свою работу в России.