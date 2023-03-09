FT: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продадут своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову принадлежащие им доли в Альфа-банке за 2,3 млрд долларов, пишет The Financial Times. Таким образом Фридман и Авен пытаются освободиться от санкций Запада.
«Фридман и Авен таким путем стремятся освободиться от западных санкций. Они могут продать своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову принадлежащие им доли в Альфа-банке за 2,3 млрд долларов», —
Продажа, которую планируется завершить этой весной, должна быть одобрена регулирующими органами, в том числе российским центральным банком и налоговой службой. По информации издания, также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС.
Санкции против РФ страны Евросоюза ввели в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман. Летом он вместе с олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым подавал иск против Совета Евросоюза.
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