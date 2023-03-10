Инстасамка устроит свадьбу за границей с гостями-иноагентами

10 марта 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Дарья Зотеева планирует устроить пышное торжество Фото: социальные сети Дарьи Зотеевой (Instasamka) Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, родом из Тобольска) заявила, что готовится к свадьбе, которая пройдет в Дубае. О торжестве и гостях, часть которых включена в список иноагентов, певица рассказала в своих социальных сетях. «Ну что ж, этого ждала вся галактика. Мы начали писать список гостей [на свадьбу]. Локация — Дубай», — написала Инстасамка в своих социальных сетях. Исполнительница уехала жить в Объединенные Арабские Эмираты в 2022 году. На свадьбу будут приглашены реперы Моргенштерн (включен в список иноагентов) и Big Baby Tape, а также другие знаменитости. По словам Зотеевой, она очень хотела бы видеть на празднике таких исполнителей, как Валерий Меладзе и Филипп Киркоров. А вот своего отца девушка приглашать не планирует. Ранее URA.RU писало, что концертный тур Инстасамки в России был отменен. Требование о запрете выступлений певицы выдвигало родительское сообщество (в том числе — в Тюмени), а также директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, родом из Тобольска) заявила, что готовится к свадьбе, которая пройдет в Дубае. О торжестве и гостях, часть которых включена в список иноагентов, певица рассказала в своих социальных сетях. «Ну что ж, этого ждала вся галактика. Мы начали писать список гостей [на свадьбу]. Локация — Дубай», — написала Инстасамка в своих социальных сетях. Исполнительница уехала жить в Объединенные Арабские Эмираты в 2022 году. На свадьбу будут приглашены реперы Моргенштерн (включен в список иноагентов) и Big Baby Tape, а также другие знаменитости. По словам Зотеевой, она очень хотела бы видеть на празднике таких исполнителей, как Валерий Меладзе и Филипп Киркоров. А вот своего отца девушка приглашать не планирует. Ранее URA.RU писало, что концертный тур Инстасамки в России был отменен. Требование о запрете выступлений певицы выдвигало родительское сообщество (в том числе — в Тюмени), а также директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.