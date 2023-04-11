11 апреля 2023

Трамп дал определение Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну

Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына умнейшими людьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин очен умен, подчеркнул Дональд Трамп Фото:

Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Насколько умен Ким Чен Ын? Он — лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен <…> Что касается Путина, то он также очень умен», — заявил Дональд Трамп во время разговора с телеканалом Fox News. Он также отметил, что Си Цзиньпин является блестящим человеком. Во время интервью Трамп подчеркнул, что все три лидера государств — лучшие политики на своих местах. По его словам, американским коллегам еще далеко до такого же уровня.

В другом интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что во время разговора с Путиным увидел в его словах любовь к Украине. Путин любит Украину, заключил Трамп, его слова передает RT. Ранее Трамп заявлял, что политика нынешнего президента США Джо Байдина приведет страну к Третьей мировой войне. На фоне этого он подчеркнул, что, возможно, Штаты будут к ней не готовы из-за нехватки боеприпасов и вооружений.

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Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. «Насколько умен Ким Чен Ын? Он — лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен <…> Что касается Путина, то он также очень умен», — заявил Дональд Трамп во время разговора с телеканалом Fox News. Он также отметил, что Си Цзиньпин является блестящим человеком. Во время интервью Трамп подчеркнул, что все три лидера государств — лучшие политики на своих местах. По его словам, американским коллегам еще далеко до такого же уровня. В другом интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что во время разговора с Путиным увидел в его словах любовь к Украине. Путин любит Украину, заключил Трамп, его слова передает RT. Ранее Трамп заявлял, что политика нынешнего президента США Джо Байдина приведет страну к Третьей мировой войне. На фоне этого он подчеркнул, что, возможно, Штаты будут к ней не готовы из-за нехватки боеприпасов и вооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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