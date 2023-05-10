На трассе из Тюмени в Курган сбили «танцующую» женщину. Видео

10 мая 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Женщина попала под колеса, выйдя на середину трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе из Кургана в Тюмень сбили женщину, которая внезапно вышла на середину проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. По словам свидетеля ДТП, пострадавшая решила потанцевать на дороге. «На 193 км трассы Курган — Тюмень 9 мая автомобиль Lada сбил женщину, которая вышла на середину проезжей части. Пострадавшей 44 года, обстоятельства ДТП выясняются. За рулем находился 18-летний молодой человек, его водительский стаж составляет несколько месяцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. По словам свидетеля, женщина вышла на дорогу, чтобы потанцевать.

На трассе из Кургана в Тюмень сбили женщину, которая внезапно вышла на середину проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. По словам свидетеля ДТП, пострадавшая решила потанцевать на дороге. «На 193 км трассы Курган — Тюмень 9 мая автомобиль Lada сбил женщину, которая вышла на середину проезжей части. Пострадавшей 44 года, обстоятельства ДТП выясняются. За рулем находился 18-летний молодой человек, его водительский стаж составляет несколько месяцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. По словам свидетеля, женщина вышла на дорогу, чтобы потанцевать.