На трассе из Кургана в Тюмень сбили женщину, которая внезапно вышла на середину проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. По словам свидетеля ДТП, пострадавшая решила потанцевать на дороге.
«На 193 км трассы Курган — Тюмень 9 мая автомобиль Lada сбил женщину, которая вышла на середину проезжей части. Пострадавшей 44 года, обстоятельства ДТП выясняются. За рулем находился 18-летний молодой человек, его водительский стаж составляет несколько месяцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. По словам свидетеля, женщина вышла на дорогу, чтобы потанцевать.
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