На трассе из Тюмени в Курган сбили «танцующую» женщину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Курган, приемный покой, больница, фельдшер, пациент, лежачий больной, госпитализация
Женщина попала под колеса, выйдя на середину трассы Фото:

На трассе из Кургана в Тюмень сбили женщину, которая внезапно вышла на середину проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. По словам свидетеля ДТП, пострадавшая решила потанцевать на дороге.

«На 193 км трассы Курган — Тюмень 9 мая автомобиль Lada сбил женщину, которая вышла на середину проезжей части. Пострадавшей 44 года, обстоятельства ДТП выясняются. За рулем находился 18-летний молодой человек, его водительский стаж составляет несколько месяцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. По словам свидетеля, женщина вышла на дорогу, чтобы потанцевать.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе из Кургана в Тюмень сбили женщину, которая внезапно вышла на середину проезжей части. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. По словам свидетеля ДТП, пострадавшая решила потанцевать на дороге. «На 193 км трассы Курган — Тюмень 9 мая автомобиль Lada сбил женщину, которая вышла на середину проезжей части. Пострадавшей 44 года, обстоятельства ДТП выясняются. За рулем находился 18-летний молодой человек, его водительский стаж составляет несколько месяцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. По словам свидетеля, женщина вышла на дорогу, чтобы потанцевать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...