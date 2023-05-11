SHOT: в ряде офисов Wildberries не проходит оплата заказов

В пунктах выдачи маркетплейса Wildberries появилась проблема с оплатой заказов при получении. Об этом сообщили сотрудники компании.
«В некоторых пунктах выдачи Wildberries не проходит оплата заказов», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова сотрудников. Там уточнили, что покупатели не могут оплатить заказ ни наличными, ни банковскими картами.
Уточняется, что прямо сейчас происходит штурм офиса продавцами маркетплейса в Москве. Они заявляют, что у них незаконно списали деньги за рекламу.
Ранее базы данных маркетплейса Wildberries были взломаны хакерами. Это привело к ущербу в 650 миллионов рублей для компании.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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