SHOT: в ряде офисов Wildberries не проходит оплата заказов

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В Wildberries появились сбои с оплатой заказов, сообщают СМИ Фото:

В пунктах выдачи маркетплейса Wildberries появилась проблема с оплатой заказов при получении. Об этом сообщили сотрудники компании.

«В некоторых пунктах выдачи Wildberries не проходит оплата заказов», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова сотрудников. Там уточнили, что покупатели не могут оплатить заказ ни наличными, ни банковскими картами.

Уточняется, что прямо сейчас происходит штурм офиса продавцами маркетплейса в Москве. Они заявляют, что у них незаконно списали деньги за рекламу.

Ранее базы данных маркетплейса Wildberries были взломаны хакерами. Это привело к ущербу в 650 миллионов рублей для компании.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В пунктах выдачи маркетплейса Wildberries появилась проблема с оплатой заказов при получении. Об этом сообщили сотрудники компании. «В некоторых пунктах выдачи Wildberries не проходит оплата заказов», — пишет telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова сотрудников. Там уточнили, что покупатели не могут оплатить заказ ни наличными, ни банковскими картами. Уточняется, что прямо сейчас происходит штурм офиса продавцами маркетплейса в Москве. Они заявляют, что у них незаконно списали деньги за рекламу. Ранее базы данных маркетплейса Wildberries были взломаны хакерами. Это привело к ущербу в 650 миллионов рублей для компании. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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