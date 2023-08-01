Shot: в Рязанской области упал беспилотник

Сотрудники полиции выясняют, откуда прилетел БПЛА
В Рязанской области возле железнодорожных путей упал беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях.
«Дрон обнаружил дежурный на перегоне в Рязанском районе», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что взрывных устройств в нем обнаружено не было. Сотрудники полиции выясняют, откуда прилетел БПЛА.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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