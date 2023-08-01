Shot: в Рязанской области упал беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Сотрудники полиции выясняют, откуда прилетел БПЛА Фото:

В Рязанской области возле железнодорожных путей упал беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях.

«Дрон обнаружил дежурный на перегоне в Рязанском районе», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что взрывных устройств в нем обнаружено не было. Сотрудники полиции выясняют, откуда прилетел БПЛА.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Рязанской области возле железнодорожных путей упал беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях. «Дрон обнаружил дежурный на перегоне в Рязанском районе», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что взрывных устройств в нем обнаружено не было. Сотрудники полиции выясняют, откуда прилетел БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...