Роскомнадзор объяснил сбои работы Telegram

Роскомнадзор: сбои в работе Telegram связаны с неполадками в дата-центре

Работа Telegram возобновилась Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбои в работе Telegram связаны с работой его европейского дата-центра. Об этом рассказали представители Роскомнадзора.

«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — передали «Интерфаксу» в регуляторе.

В понедельник 21 августа пользователи соцсети столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно из данных портала DownDetector. Порядка 200 жалоб были отправлены разработчикам соцсети. В основном они касались перебоев в работе мобильного приложения и отсутствия интернет-подключения.