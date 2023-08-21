21 августа 2023

Роскомнадзор объяснил сбои работы Telegram

Роскомнадзор: сбои в работе Telegram связаны с неполадками в дата-центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Telegram возобновилась Фото:

Сбои в работе Telegram связаны с работой его европейского дата-центра. Об этом рассказали представители Роскомнадзора.

«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — передали «Интерфаксу» в регуляторе.

В понедельник 21 августа пользователи соцсети столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно из данных портала DownDetector. Порядка 200 жалоб были отправлены разработчикам соцсети. В основном они касались перебоев в работе мобильного приложения и отсутствия интернет-подключения.

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Сбои в работе Telegram связаны с работой его европейского дата-центра. Об этом рассказали представители Роскомнадзора. «По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — передали «Интерфаксу» в регуляторе. В понедельник 21 августа пользователи соцсети столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Об этом стало известно из данных портала DownDetector. Порядка 200 жалоб были отправлены разработчикам соцсети. В основном они касались перебоев в работе мобильного приложения и отсутствия интернет-подключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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