Юрист Тригнин опроверг слух о заключении военных контрактов с тяжело больными

18 сентября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Люди с тяжелыми болезнями не смогут заключить военный контракт, сообщил Владимир Тригнин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что контракт на службу в армии России смогут заключать люди с тяжелыми заболеваниями, является фейком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин в рамках совместного проекта агентства с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В telegram-каналах распространяется сообщение, согласно которому контракт на службу в армии РФ смогут заключать люди с тяжелыми заболеваниями, такими как шизофрения и глухота. В частности, об этом рассказывает telegram-канал «Можем объяснить» (500 тыс. подписчиков). Однако Тригнин опроверг данную информацию. «Это фейк. Согласно этим поправкам в статью о воинской обязанности, в период военного положения, мобилизации и военного времени не все граждане, признанные ограниченно годными, смогут заключить контракты. Список заболеваний, который сейчас утвержден, перечисляет болезни, наличие которых препятствует этому. Наличие шизофрении само по себе исключает заключение контракта, потому что это категория годности „Д“, человек является не годным, он снимается с воинского учета. Так же, как и другие [заболевания], глухота, например. То есть это именно список про граждан, которые являются ограниченно годными», — сообщил эксперт. Опубликовать опровержение фейка теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта «Лапша Медиа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что контракт на службу в армии России смогут заключать люди с тяжелыми заболеваниями, является фейком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин в рамках совместного проекта агентства с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. В telegram-каналах распространяется сообщение, согласно которому контракт на службу в армии РФ смогут заключать люди с тяжелыми заболеваниями, такими как шизофрения и глухота. В частности, об этом рассказывает telegram-канал «Можем объяснить» (500 тыс. подписчиков). Однако Тригнин опроверг данную информацию. «Это фейк. Согласно этим поправкам в статью о воинской обязанности, в период военного положения, мобилизации и военного времени не все граждане, признанные ограниченно годными, смогут заключить контракты. Список заболеваний, который сейчас утвержден, перечисляет болезни, наличие которых препятствует этому. Наличие шизофрении само по себе исключает заключение контракта, потому что это категория годности „Д“, человек является не годным, он снимается с воинского учета. Так же, как и другие [заболевания], глухота, например. То есть это именно список про граждан, которые являются ограниченно годными», — сообщил эксперт. Опубликовать опровержение фейка теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта «Лапша Медиа».