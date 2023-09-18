Украинский борец отказался фотографировать с Усмановым на пьедестале

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Греко-римская борьба. Тюмень, борьба, борцы, соревнования, спорт, греко-римская борьба
Предолимпийский чемпионат по борьбе проходит в Сербии Фото:

Завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе спортсмен из Украины Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Остальные медалисты поднялись на подиум, а украинец — не стал, сообщили корреспонденты с места событий.

«Василий Михайлов (весовая категория до 79 кг) отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения в рамках чемпионата мира — 2023. Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом первенстве», — передает Sport24.

Чемпионат мира в Белграде (Сербия) завершится 24 сентября. Здесь разыгрывают путевки на Олимпиаду. Впервые за два года на соревнование допустил спортсменов из России и Беларуси. Они выступают на нем в нейтральном статусе.

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Завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе спортсмен из Украины Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Остальные медалисты поднялись на подиум, а украинец — не стал, сообщили корреспонденты с места событий. «Василий Михайлов (весовая категория до 79 кг) отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения в рамках чемпионата мира — 2023. Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом первенстве», — передает Sport24. Чемпионат мира в Белграде (Сербия) завершится 24 сентября. Здесь разыгрывают путевки на Олимпиаду. Впервые за два года на соревнование допустил спортсменов из России и Беларуси. Они выступают на нем в нейтральном статусе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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