Украинский борец отказался фотографировать с Усмановым на пьедестале

18 сентября 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Предолимпийский чемпионат по борьбе проходит в Сербии Фото: Николай Бастриков © URA.RU Завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе спортсмен из Украины Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Остальные медалисты поднялись на подиум, а украинец — не стал, сообщили корреспонденты с места событий. «Василий Михайлов (весовая категория до 79 кг) отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения в рамках чемпионата мира — 2023. Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом первенстве», — передает Sport24. Чемпионат мира в Белграде (Сербия) завершится 24 сентября. Здесь разыгрывают путевки на Олимпиаду. Впервые за два года на соревнование допустил спортсменов из России и Беларуси. Они выступают на нем в нейтральном статусе.

Завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе спортсмен из Украины Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым, который стал победителем турнира. Остальные медалисты поднялись на подиум, а украинец — не стал, сообщили корреспонденты с места событий. «Василий Михайлов (весовая категория до 79 кг) отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения в рамках чемпионата мира — 2023. Усманов выиграл соревнования, завоевав для России первое золото на этом первенстве», — передает Sport24. Чемпионат мира в Белграде (Сербия) завершится 24 сентября. Здесь разыгрывают путевки на Олимпиаду. Впервые за два года на соревнование допустил спортсменов из России и Беларуси. Они выступают на нем в нейтральном статусе.