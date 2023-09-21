21 сентября 2023

Bloomberg: ОАЭ хотят ужесточить экспорт товаров двойного назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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В ОАЭ задумались об ужесточении экспорта товаров двойного назначения Фото:

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность введения лицензий на экспорт определенных товаров, включая чипы и компоненты, находящиеся под санкциями США и ЕС и используемые ВС РФ на спецоперации в Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией.

«ОАЭ, которые являются глобальным центром логистики и торговли, за последние 18 месяцев столкнулись с резким ростом импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Многие из них были обнаружены в российском оружии на Украине или необходимы Москве для их производства», — пишет издание. Это привело к ужесточению требований западных чиновников к ОАЭ, чтобы те перестали помогать России обходить санкции.

По словам проинформированного источника, ужесточение экспорта приведет к отказу в разрешениях на товары двойного назначения, предназначенные для боевых действий. Собеседники, которые говорили на условиях анонимности предупредили, что в Объединенных Арабских Эмиратах еще не приняли окончательного решения.

Ранее URA.RU писало, что Украина предпринимает попытки наращивать производства урана. По мнению министра энергетики Украины Герман Галущенко, это приведет к вытеснению России с мировых рынков в этой области.

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность введения лицензий на экспорт определенных товаров, включая чипы и компоненты, находящиеся под санкциями США и ЕС и используемые ВС РФ на спецоперации в Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией. «ОАЭ, которые являются глобальным центром логистики и торговли, за последние 18 месяцев столкнулись с резким ростом импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Многие из них были обнаружены в российском оружии на Украине или необходимы Москве для их производства», — пишет издание. Это привело к ужесточению требований западных чиновников к ОАЭ, чтобы те перестали помогать России обходить санкции. По словам проинформированного источника, ужесточение экспорта приведет к отказу в разрешениях на товары двойного назначения, предназначенные для боевых действий. Собеседники, которые говорили на условиях анонимности предупредили, что в Объединенных Арабских Эмиратах еще не приняли окончательного решения. Ранее URA.RU писало, что Украина предпринимает попытки наращивать производства урана. По мнению министра энергетики Украины Герман Галущенко, это приведет к вытеснению России с мировых рынков в этой области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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