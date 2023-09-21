Bloomberg: ОАЭ хотят ужесточить экспорт товаров двойного назначения

22 сентября 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

В ОАЭ задумались об ужесточении экспорта товаров двойного назначения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность введения лицензий на экспорт определенных товаров, включая чипы и компоненты, находящиеся под санкциями США и ЕС и используемые ВС РФ на спецоперации в Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией. «ОАЭ, которые являются глобальным центром логистики и торговли, за последние 18 месяцев столкнулись с резким ростом импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Многие из них были обнаружены в российском оружии на Украине или необходимы Москве для их производства», — пишет издание . Это привело к ужесточению требований западных чиновников к ОАЭ, чтобы те перестали помогать России обходить санкции. По словам проинформированного источника, ужесточение экспорта приведет к отказу в разрешениях на товары двойного назначения, предназначенные для боевых действий. Собеседники, которые говорили на условиях анонимности предупредили, что в Объединенных Арабских Эмиратах еще не приняли окончательного решения. Ранее URA.RU писало, что Украина предпринимает попытки наращивать производства урана. По мнению министра энергетики Украины Герман Галущенко, это приведет к вытеснению России с мировых рынков в этой области.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность введения лицензий на экспорт определенных товаров, включая чипы и компоненты, находящиеся под санкциями США и ЕС и используемые ВС РФ на спецоперации в Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источников, знакомых с ситуацией. «ОАЭ, которые являются глобальным центром логистики и торговли, за последние 18 месяцев столкнулись с резким ростом импорта технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Многие из них были обнаружены в российском оружии на Украине или необходимы Москве для их производства», — пишет издание. Это привело к ужесточению требований западных чиновников к ОАЭ, чтобы те перестали помогать России обходить санкции. По словам проинформированного источника, ужесточение экспорта приведет к отказу в разрешениях на товары двойного назначения, предназначенные для боевых действий. Собеседники, которые говорили на условиях анонимности предупредили, что в Объединенных Арабских Эмиратах еще не приняли окончательного решения. Ранее URA.RU писало, что Украина предпринимает попытки наращивать производства урана. По мнению министра энергетики Украины Герман Галущенко, это приведет к вытеснению России с мировых рынков в этой области.