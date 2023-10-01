«Известия»: ВДВ усилят танками и вертолетами 02 октября 2023 в 03:05 Размер текста - 17 + Решение об усилении ВДВ уже принято Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) сформируют подразделения армейской авиации и увеличат количество танковых расчетов. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ. «Воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками. В составе ВДВ будут сформированы подразделения армейской авиации и увеличено количество танковых — принципиальное решение об этом уже принято в Минобороны РФ», — пишут «Известия». ВДВ получат вертолеты Ка-52, Ми-28, а также новейшие Ми-8АМТШ-ВН. Существенно увеличится число танков в составе десантных соединений. Усиление проведут на основе опыта спецоперации на Украине. Главная задача — повысить боевые возможности «крылатой пехоты». Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу объявил о планах усиления Воздушно-десантных войск. Он рассказал о создании новых десантно-штурмовых соединениях, увеличении разведывательно-ударных и огневых возможностей. Об этом пишет MK.RU . В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) сформируют подразделения армейской авиации и увеличат количество танковых расчетов. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ. «Воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками. В составе ВДВ будут сформированы подразделения армейской авиации и увеличено количество танковых — принципиальное решение об этом уже принято в Минобороны РФ», — пишут «Известия». ВДВ получат вертолеты Ка-52, Ми-28, а также новейшие Ми-8АМТШ-ВН. Существенно увеличится число танков в составе десантных соединений. Усиление проведут на основе опыта спецоперации на Украине. Главная задача — повысить боевые возможности «крылатой пехоты». Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу объявил о планах усиления Воздушно-десантных войск. Он рассказал о создании новых десантно-штурмовых соединениях, увеличении разведывательно-ударных и огневых возможностей. Об этом пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям