01 октября 2023

«Известия»: ВДВ усилят танками и вертолетами

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Челябинск, десантники, голубые береты, день вдв, военно-воздушные силы
Решение об усилении ВДВ уже принято Фото:

В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) сформируют подразделения армейской авиации и увеличат количество танковых расчетов. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ.

«Воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками. В составе ВДВ будут сформированы подразделения армейской авиации и увеличено количество танковых — принципиальное решение об этом уже принято в Минобороны РФ», — пишут «Известия».

ВДВ получат вертолеты Ка-52, Ми-28, а также новейшие Ми-8АМТШ-ВН. Существенно увеличится число танков в составе десантных соединений. Усиление проведут на основе опыта спецоперации на Украине. Главная задача — повысить боевые возможности «крылатой пехоты».

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу объявил о планах усиления Воздушно-десантных войск. Он рассказал о создании новых десантно-штурмовых соединениях, увеличении разведывательно-ударных и огневых возможностей. Об этом пишет MK.RU.

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В составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) сформируют подразделения армейской авиации и увеличат количество танковых расчетов. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ. «Воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками. В составе ВДВ будут сформированы подразделения армейской авиации и увеличено количество танковых — принципиальное решение об этом уже принято в Минобороны РФ», — пишут «Известия». ВДВ получат вертолеты Ка-52, Ми-28, а также новейшие Ми-8АМТШ-ВН. Существенно увеличится число танков в составе десантных соединений. Усиление проведут на основе опыта спецоперации на Украине. Главная задача — повысить боевые возможности «крылатой пехоты». Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу объявил о планах усиления Воздушно-десантных войск. Он рассказал о создании новых десантно-штурмовых соединениях, увеличении разведывательно-ударных и огневых возможностей. Об этом пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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