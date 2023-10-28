На Украине предложили утилизировать русскоязычное население страны

Экс-депутат Рады Фарион: следует утилизировать русскоговорящих

29 октября 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Русскоговорящих на Украине нужно отправить в штраф-батальон или ликвидировать, считает Ирина Фарион Фото: Сергей Русанов © URA.RU Русскоязычное население Украины необходимо утилизировать или отправить в штраф-батальоны. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион. «Для таких (русскоговорящих — прим. URA.RU) надо создать штраф-батальон. Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила Ирина Фарион в интервью на youtube-канале «Говорит великий Львов». Заявление экс-депутат Рады появилось после скандала пассажиров с водителем такси в Киеве. Пассажиры требовали от водителя говорить на украинском языке, после чего тот попросил их выйти из автомобиля.

Русскоязычное население Украины необходимо утилизировать или отправить в штраф-батальоны. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион. «Для таких (русскоговорящих — прим. URA.RU) надо создать штраф-батальон. Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила Ирина Фарион в интервью на youtube-канале «Говорит великий Львов». Заявление экс-депутат Рады появилось после скандала пассажиров с водителем такси в Киеве. Пассажиры требовали от водителя говорить на украинском языке, после чего тот попросил их выйти из автомобиля.