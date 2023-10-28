На Украине предложили утилизировать русскоязычное население страны

Русскоговорящих на Украине нужно отправить в штраф-батальон или ликвидировать, считает Ирина Фарион
Русскоязычное население Украины необходимо утилизировать или отправить в штраф-батальоны. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион.
«Для таких (русскоговорящих — прим. URA.RU) надо создать штраф-батальон. Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила Ирина Фарион в интервью на youtube-канале «Говорит великий Львов».
Заявление экс-депутат Рады появилось после скандала пассажиров с водителем такси в Киеве. Пассажиры требовали от водителя говорить на украинском языке, после чего тот попросил их выйти из автомобиля.
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