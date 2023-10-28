28 октября 2023

На Украине предложили утилизировать русскоязычное население страны

Экс-депутат Рады Фарион: следует утилизировать русскоговорящих
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, иту
Русскоговорящих на Украине нужно отправить в штраф-батальон или ликвидировать, считает Ирина Фарион Фото:

Русскоязычное население Украины необходимо утилизировать или отправить в штраф-батальоны. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

«Для таких (русскоговорящих — прим. URA.RU) надо создать штраф-батальон. Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила Ирина Фарион в интервью на youtube-канале «Говорит великий Львов».

Заявление экс-депутат Рады появилось после скандала пассажиров с водителем такси в Киеве. Пассажиры требовали от водителя говорить на украинском языке, после чего тот попросил их выйти из автомобиля.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Русскоязычное население Украины необходимо утилизировать или отправить в штраф-батальоны. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион. «Для таких (русскоговорящих — прим. URA.RU) надо создать штраф-батальон. Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — заявила Ирина Фарион в интервью на youtube-канале «Говорит великий Львов». Заявление экс-депутат Рады появилось после скандала пассажиров с водителем такси в Киеве. Пассажиры требовали от водителя говорить на украинском языке, после чего тот попросил их выйти из автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...