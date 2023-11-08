В горах Абхазии ищут людей с иностранным оружием

У села Азанта увидели семерых с иностранным оружием, заявил Роберт Киут
В горах Абхазии ведутся поиски вооруженных людей. Об этом заявил министр внутренних дел Роберт Киут.
«Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием предположительно», — передает слова Роберта Киута РИА Новости.
Он предположил, что речь идет об автоматах М-4. Также Киут уточнил, что люди хорошо экипированы — одеты в черную форму, в масках и касках. Кроме того, над местностью неизвестные запускали коптер.
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