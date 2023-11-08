08 ноября 2023

В горах Абхазии ищут людей с иностранным оружием

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
У села Азанта увидели семерых с иностранным оружием, заявил Роберт Киут Фото:

В горах Абхазии ведутся поиски вооруженных людей. Об этом заявил министр внутренних дел Роберт Киут.

«Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием предположительно», — передает слова Роберта Киута РИА Новости.

Он предположил, что речь идет об автоматах М-4. Также Киут уточнил, что люди хорошо экипированы — одеты в черную форму, в масках и касках. Кроме того, над местностью неизвестные запускали коптер.

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В горах Абхазии ведутся поиски вооруженных людей. Об этом заявил министр внутренних дел Роберт Киут. «Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием предположительно», — передает слова Роберта Киута РИА Новости. Он предположил, что речь идет об автоматах М-4. Также Киут уточнил, что люди хорошо экипированы — одеты в черную форму, в масках и касках. Кроме того, над местностью неизвестные запускали коптер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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