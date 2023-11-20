ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Яндекс распространял рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги Фото:

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги.

«Антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФАС. Отмечается, что потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. Кроме того, в случае установления вины компании грозит наказание в соответствии с Законом о рекламе.

Ранее ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов. Тарифы компании были увеличены в среднем на 10,24%, при этом данные ее финансовой отчетности свидетельствовали о значительном снижении расходов компании.

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги. «Антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФАС. Отмечается, что потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. Кроме того, в случае установления вины компании грозит наказание в соответствии с Законом о рекламе. Ранее ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов. Тарифы компании были увеличены в среднем на 10,24%, при этом данные ее финансовой отчетности свидетельствовали о значительном снижении расходов компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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