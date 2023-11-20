ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

20 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Яндекс распространял рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги. «Антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства», — говорится в сообщении , опубликованном на официальном сайте ФАС. Отмечается, что потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. Кроме того, в случае установления вины компании грозит наказание в соответствии с Законом о рекламе. Ранее ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов. Тарифы компании были увеличены в среднем на 10,24%, при этом данные ее финансовой отчетности свидетельствовали о значительном снижении расходов компании.

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства. Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги. «Антимонопольное ведомство оценит рекламу Яндекса на предмет нарушения законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФАС. Отмечается, что потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. Кроме того, в случае установления вины компании грозит наказание в соответствии с Законом о рекламе. Ранее ФАС возбудила дело против «МегаФона» из-за необоснованного повышения тарифов. Тарифы компании были увеличены в среднем на 10,24%, при этом данные ее финансовой отчетности свидетельствовали о значительном снижении расходов компании.