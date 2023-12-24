«Новые люди» приняли неожиданное решение перед выборами

«Новые люди» и «Партия роста» официально объединились. Об этом на предвыборном съезде заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
«Вместе мы провели успешные региональные кампании. И сегодня «Новые люди» официально объединяются с «Партией роста», — высказался Алексей Нечаев. Его слова передает ТАСС.
Лидер «Партии роста» Борис Титов отметил, что две политические силы формально объединились уже давно. Однако сегодня, 24 декабря, об этом было сказано официально. Также на съезде две партии выдвинули единого кандидата на выборы президента России-2024 — вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
В выборах-2024 будет участвовать и президент России Владимир Путин, пишет VSE42.RU. Ранее ЦИК сообщала, что было зарегистрировано более 29 претендентов на выборы, сообщает телеканал 360. Подробную информацию о них ранее писало URA.RU.
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