В магазинах «Магнит» и «Лента» начнут блокировать продажу просрочки

28 декабря 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Продажа просроченной продукции станет невозможна Фото: Илья Московец © URA.RU Магазины «Магнит» и «Лента» готовы к запуску оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах. Внедрение механизмов планируется на январь 2024 года, рассказали в пресс-службе сетей. «Мы подготовили оборудование для блокировки просроченных товаров, кассы прошли проверку, и мы готовы к внедрению механизма в январе [2024 год]», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ленты». В пресс-службе «Магнита» также выразили свою готовность к нововведениям. Помимо этого, директор по взаимодействию с органами власти X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Станислав Богданов сообщил, что компания уже внедрила на кассы ряда магазинов такое техническое решение. Оно позволит исключить возможность человеческого фактора и защитит потребителя от покупки некачественного продукта, добавил Богданов. Так магазины смогут избежать историй, как у магазинов «Светофор», были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка.

Магазины «Магнит» и «Лента» готовы к запуску оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах. Внедрение механизмов планируется на январь 2024 года, рассказали в пресс-службе сетей. «Мы подготовили оборудование для блокировки просроченных товаров, кассы прошли проверку, и мы готовы к внедрению механизма в январе [2024 год]», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ленты». В пресс-службе «Магнита» также выразили свою готовность к нововведениям. Помимо этого, директор по взаимодействию с органами власти X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Станислав Богданов сообщил, что компания уже внедрила на кассы ряда магазинов такое техническое решение. Оно позволит исключить возможность человеческого фактора и защитит потребителя от покупки некачественного продукта, добавил Богданов. Так магазины смогут избежать историй, как у магазинов «Светофор», были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка.