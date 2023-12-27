В магазинах «Магнит» и «Лента» начнут блокировать продажу просрочки

Магазины «Магнит» и «Лента» готовы к запуску оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах. Внедрение механизмов планируется на январь 2024 года, рассказали в пресс-службе сетей.
«Мы подготовили оборудование для блокировки просроченных товаров, кассы прошли проверку, и мы готовы к внедрению механизма в январе [2024 год]», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ленты». В пресс-службе «Магнита» также выразили свою готовность к нововведениям.
Помимо этого, директор по взаимодействию с органами власти X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Станислав Богданов сообщил, что компания уже внедрила на кассы ряда магазинов такое техническое решение. Оно позволит исключить возможность человеческого фактора и защитит потребителя от покупки некачественного продукта, добавил Богданов.
Так магазины смогут избежать историй, как у магазинов «Светофор», были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка.
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