27 декабря 2023

В магазинах «Магнит» и «Лента» начнут блокировать продажу просрочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, продукты, магазин, еда, покупательница, замороженая продукция
Продажа просроченной продукции станет невозможна Фото:

Магазины «Магнит» и «Лента» готовы к запуску оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах. Внедрение механизмов планируется на январь 2024 года, рассказали в пресс-службе сетей.

«Мы подготовили оборудование для блокировки просроченных товаров, кассы прошли проверку, и мы готовы к внедрению механизма в январе [2024 год]», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ленты». В пресс-службе «Магнита» также выразили свою готовность к нововведениям.

Помимо этого, директор по взаимодействию с органами власти X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Станислав Богданов сообщил, что компания уже внедрила на кассы ряда магазинов такое техническое решение. Оно позволит исключить возможность человеческого фактора и защитит потребителя от покупки некачественного продукта, добавил Богданов.

Так магазины смогут избежать историй, как у магазинов «Светофор», были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка.

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Магазины «Магнит» и «Лента» готовы к запуску оборудования для блокировки просроченных товаров на кассах. Внедрение механизмов планируется на январь 2024 года, рассказали в пресс-службе сетей. «Мы подготовили оборудование для блокировки просроченных товаров, кассы прошли проверку, и мы готовы к внедрению механизма в январе [2024 год]», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Ленты». В пресс-службе «Магнита» также выразили свою готовность к нововведениям. Помимо этого, директор по взаимодействию с органами власти X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Станислав Богданов сообщил, что компания уже внедрила на кассы ряда магазинов такое техническое решение. Оно позволит исключить возможность человеческого фактора и защитит потребителя от покупки некачественного продукта, добавил Богданов. Так магазины смогут избежать историй, как у магазинов «Светофор», были выявлены 14 тонн просроченной продукции. Кроме истекшего срока годности у некоторых товаров была повреждена упаковка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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