На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия президента России

23 января 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

SuperJob напоминает, что на работу президентом, как и на любую другую, избираются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На сайте SuperJob появилась вакансия президента РФ. Требованиями к кандидату являются активная жизненная позиция и патриотизм, а в качестве работодателя указана Российская Федерация. Это следует из текста вакансии на сайте. «Среди требований к кандидатам в лидеры страны: возраст — от 35 лет, патриотизм и активная жизненная позиция, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам», — сказано в тексте. Помимо этого, президент должен иметь гражданство РФ, 25 лет проживания в России и отсутствие другого гражданства. Уточняется, что к опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. В качестве должностных обязанностей указано управление страной с населением 150 млн человек, представление в международных отношениях, проведение переговоров и другие. В случае избрания предоставляются личный самолет, государственная квартира, полное содержание за счет государства, сказано в тексте. Также отмечается, что зарплата будет «белая», а оформление по Трудовому кодексу. SuperJob заявили РИА Новости, что в период избирательной кампании уже не в первый раз размещает вакансию Президента Российской Федерации. Компания хочет напомнить россиянам, что работа Президента, включая управление государством и защиту страны, требует определенного опыта и навыков. SuperJob также напоминает, что на эту работу, как и на любую другую, избираются. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин также заявил, что примет участие в выборах в качестве кандидата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На сайте SuperJob появилась вакансия президента РФ. Требованиями к кандидату являются активная жизненная позиция и патриотизм, а в качестве работодателя указана Российская Федерация. Это следует из текста вакансии на сайте. «Среди требований к кандидатам в лидеры страны: возраст — от 35 лет, патриотизм и активная жизненная позиция, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам», — сказано в тексте. Помимо этого, президент должен иметь гражданство РФ, 25 лет проживания в России и отсутствие другого гражданства. Уточняется, что к опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. В качестве должностных обязанностей указано управление страной с населением 150 млн человек, представление в международных отношениях, проведение переговоров и другие. В случае избрания предоставляются личный самолет, государственная квартира, полное содержание за счет государства, сказано в тексте. Также отмечается, что зарплата будет «белая», а оформление по Трудовому кодексу. SuperJob заявили РИА Новости, что в период избирательной кампании уже не в первый раз размещает вакансию Президента Российской Федерации. Компания хочет напомнить россиянам, что работа Президента, включая управление государством и защиту страны, требует определенного опыта и навыков. SuperJob также напоминает, что на эту работу, как и на любую другую, избираются. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин также заявил, что примет участие в выборах в качестве кандидата.