Экономика ЦБ не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки 23 января 2024 в 19:03 Размер текста - 17 + Центробанк не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки, так как не видит для этого оснований. Об этом рассказали представители Банка России. «Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки… Центробанк на текущий момент не видит весомых оснований для продления обязательной продажи», — объяснили в ЦБ, передает РБК. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года ввел обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Тогда эти меры позволили укрепить рубль. Центробанк не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки, так как не видит для этого оснований. Об этом рассказали представители Банка России. «Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки… Центробанк на текущий момент не видит весомых оснований для продления обязательной продажи», — объяснили в ЦБ, передает РБК. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года ввел обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Тогда эти меры позволили укрепить рубль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям