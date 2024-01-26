Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП

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Европейские политики. stock, Шарль Мишель,  stock
Шарль Мишель изменил решение об участии в выборах за три недели Фото:

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент. Об этом сообщает Financial Times.

«Мишель, президент Европейского совета, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и вместо этого останется на своем посту», — передает британская газета. Три недели назад, однако, Мишель изъявлял желание участвовать в выборах.

FT сообщает, что решение председателя было принято менее чем за неделю до «решающего саммита» ЕС, где будут рассматривать вопрос финансирования ВСУ. Сейчас Брюссель ищет компромиссное соглашение, чтобы Венгрия сняла вето на выделение новой помощи Украине.

Мишель решил участвовать в выборах в Европарламент в начале января. Газета Politico отмечала, что если в ЕС не договорятся о преемнике председателя, то им на полгода станет венгерский премьер Виктор Орбан, являющийся противником Украины.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент. Об этом сообщает Financial Times. «Мишель, президент Европейского совета, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и вместо этого останется на своем посту», — передает британская газета. Три недели назад, однако, Мишель изъявлял желание участвовать в выборах. FT сообщает, что решение председателя было принято менее чем за неделю до «решающего саммита» ЕС, где будут рассматривать вопрос финансирования ВСУ. Сейчас Брюссель ищет компромиссное соглашение, чтобы Венгрия сняла вето на выделение новой помощи Украине. Мишель решил участвовать в выборах в Европарламент в начале января. Газета Politico отмечала, что если в ЕС не договорятся о преемнике председателя, то им на полгода станет венгерский премьер Виктор Орбан, являющийся противником Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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