Соболенко одержала победу над китаянкой на чемпионате Австралии. Скрин

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Теннисный турнир "Уральская шляпа - 2015". Екатеринбург, теннис
Соболенко выиграла у китаянки со счетом 6:3 Фото:

Теннисистка Арина Соболенко из Белоруссии одержала победу над спортсменкой из Китая Чжэн Циньвэнь. Соревнования проходили в Мельбурне на финале чемпионата Австралии.

«Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под вторым номером Соболенко», — говорится на сайте Australian Open. Отмечается, что у Циньвэнь был 12 номер посева.

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Теннисистка Арина Соболенко из Белоруссии одержала победу над спортсменкой из Китая Чжэн Циньвэнь. Соревнования проходили в Мельбурне на финале чемпионата Австралии. «Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под вторым номером Соболенко», — говорится на сайте Australian Open. Отмечается, что у Циньвэнь был 12 номер посева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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