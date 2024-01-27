Соболенко выиграла у китаянки со счетом 6:3
Теннисистка Арина Соболенко из Белоруссии одержала победу над спортсменкой из Китая Чжэн Циньвэнь. Соревнования проходили в Мельбурне на финале чемпионата Австралии.
«Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под вторым номером Соболенко», — говорится на сайте Australian Open. Отмечается, что у Циньвэнь был 12 номер посева.
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