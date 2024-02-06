06 февраля 2024

Небензя назвал прямых соучастников Киева в ударе по Ил-76

Небензя: США являются прямым соучастником удара по Ил-76
© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Небензя считает, США причастны в катастрофе с Ил-76 Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Вашингтон является прямым соучастником удара ВСУ по российскому Ил-76. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», — сказал Небензя. Заявление было сделано на заседании СБ ООН.

Он отметил, что это следует из имеющихся у России неопровержимых доказательств. По его мнению, факт нанесения удара с использованием ЗРК Patriot является основным подтверждением.

Французские военные решили, что перевозивший украинских пленных к точке обмена Ил-76 сбили ВСУ с помощью ракеты, выпущенной из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным разведки, ВСУ доставили Patriot ближе к цели, а затем включили радар, чтобы сбить самолет, передает телеканал 360.

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Вашингтон является прямым соучастником удара ВСУ по российскому Ил-76. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «Не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», — сказал Небензя. Заявление было сделано на заседании СБ ООН. Он отметил, что это следует из имеющихся у России неопровержимых доказательств. По его мнению, факт нанесения удара с использованием ЗРК Patriot является основным подтверждением. Французские военные решили, что перевозивший украинских пленных к точке обмена Ил-76 сбили ВСУ с помощью ракеты, выпущенной из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным разведки, ВСУ доставили Patriot ближе к цели, а затем включили радар, чтобы сбить самолет, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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