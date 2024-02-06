Небензя назвал прямых соучастников Киева в ударе по Ил-76

Вашингтон является прямым соучастником удара ВСУ по российскому Ил-76. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», —
Он отметил, что это следует из имеющихся у России неопровержимых доказательств. По его мнению, факт нанесения удара с использованием ЗРК Patriot является основным подтверждением.
Французские военные решили, что перевозивший украинских пленных к точке обмена Ил-76 сбили ВСУ с помощью ракеты, выпущенной из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным разведки, ВСУ доставили Patriot ближе к цели, а затем включили радар, чтобы сбить самолет, передает телеканал 360.
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