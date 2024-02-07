07 февраля 2024

Российский хоккеист покинул лед на носилках из-за тяжелой травмы

Хоккеист Сергачев получил травму в матче с «Рейнджерс» и покинул лед на носилках
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский хоккеист получил травму во время матча в США Фото:

Российский защитник ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» из США Михаил Сергачев получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Ему пришлось покинуть лед на носилках.

«Во втором периоде Сергачев применил силовой прием против канадского форварда Алексиса Лафренье и неудачно упал, повредив левую ногу», — сообщило РИА Новости. Там добавили, что хоккеисту оказали первую помощь, однако покинуть площадку самостоятельно он не смог, его унесли на носилках. Отмечается, что игроки и болельщики поддержали Сергачева.

Михаил Сергачев — российский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Нью-Йорк Рейнджерс» состоялся в США, он закончился со счетом 1:3.

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Российский защитник ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» из США Михаил Сергачев получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Ему пришлось покинуть лед на носилках. «Во втором периоде Сергачев применил силовой прием против канадского форварда Алексиса Лафренье и неудачно упал, повредив левую ногу», — сообщило РИА Новости. Там добавили, что хоккеисту оказали первую помощь, однако покинуть площадку самостоятельно он не смог, его унесли на носилках. Отмечается, что игроки и болельщики поддержали Сергачева. Михаил Сергачев — российский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Нью-Йорк Рейнджерс» состоялся в США, он закончился со счетом 1:3.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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