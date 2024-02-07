Российский хоккеист покинул лед на носилках из-за тяжелой травмы

Хоккеист Сергачев получил травму в матче с «Рейнджерс» и покинул лед на носилках

08 февраля 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Российский хоккеист получил травму во время матча в США Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Российский защитник ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» из США Михаил Сергачев получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Ему пришлось покинуть лед на носилках. «Во втором периоде Сергачев применил силовой прием против канадского форварда Алексиса Лафренье и неудачно упал, повредив левую ногу», — сообщило РИА Новости. Там добавили, что хоккеисту оказали первую помощь, однако покинуть площадку самостоятельно он не смог, его унесли на носилках. Отмечается, что игроки и болельщики поддержали Сергачева. Михаил Сергачев — российский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Нью-Йорк Рейнджерс» состоялся в США, он закончился со счетом 1:3.

Российский защитник ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» из США Михаил Сергачев получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Ему пришлось покинуть лед на носилках. «Во втором периоде Сергачев применил силовой прием против канадского форварда Алексиса Лафренье и неудачно упал, повредив левую ногу», — сообщило РИА Новости. Там добавили, что хоккеисту оказали первую помощь, однако покинуть площадку самостоятельно он не смог, его унесли на носилках. Отмечается, что игроки и болельщики поддержали Сергачева. Михаил Сергачев — российский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Нью-Йорк Рейнджерс» состоялся в США, он закончился со счетом 1:3.