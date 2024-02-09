Путин раскрыл секрет российского патриотизма

Бережное отношение к культуре и религии населяющих народов России — это снова безопасности РФ. В этом же заключается ее патриотизм и сила, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, из этого появляется понятие Родины.
«Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной — у них нет другой Родины. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Вот почему в России так развит патриотизм», — сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Российский президент заявил, что в сознании русских людей глубоко сидит православие. При этом, по его словам, РФ лояльно относится к другим религиям.
Бережное отношение к культуре и религии населяющих народов России — это снова безопасности РФ. В этом же заключается ее патриотизм и сила, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, из этого появляется понятие Родины. «Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной — у них нет другой Родины. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Вот почему в России так развит патриотизм», — сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Российский президент заявил, что в сознании русских людей глубоко сидит православие. При этом, по его словам, РФ лояльно относится к другим религиям.