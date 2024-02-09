Путин раскрыл секрет российского патриотизма

Путин: секрет патриотизма в РФ — бережное отношение к культуре и религии
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Путин заявил, что в РФ уважают все религии Фото:

Бережное отношение к культуре и религии населяющих народов России — это снова безопасности РФ. В этом же заключается ее патриотизм и сила, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, из этого появляется понятие Родины.

«Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной — у них нет другой Родины. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Вот почему в России так развит патриотизм», — сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Российский президент заявил, что в сознании русских людей глубоко сидит православие. При этом, по его словам, РФ лояльно относится к другим религиям.

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Бережное отношение к культуре и религии населяющих народов России — это снова безопасности РФ. В этом же заключается ее патриотизм и сила, заявил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, из этого появляется понятие Родины. «Люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей Родиной — у них нет другой Родины. И если мы говорим, что Родина и семья конкретная между собой очень связаны, то так оно и есть. Вот почему в России так развит патриотизм», — сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Российский президент заявил, что в сознании русских людей глубоко сидит православие. При этом, по его словам, РФ лояльно относится к другим религиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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