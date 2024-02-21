Аршавин предложил Путину создать российский аналог игры FIFA

22 февраля 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Аналог игры FIFA даст россиянам возможность выступать за российскую сборную Фото: Mariya Butd/Flickr К президенту России Владимиру Путину обратился бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он предложил российскому лидеру создать российский аналог компьютерной игры FIFA. «У меня есть предложение, которое я считаю верным. Чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за национальную сборную, за команды премьер-лиги, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет», — предложил Аршавин. Видеозапись его обращения опубликована в telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина. Данный вопрос спортсмен попросил обсудить с руководством «Газпрома». Путин, в свою очередь, пообещал переговорить с председателем правления компании Алексеем Миллером. Путин открыл международные соревнования «Игры будущего», которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В турнире участвуют более двух тысяч участников из более чем 100 стран, которые соревнуются в передовых областях, таких как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии и искусственный интеллект. Путин назвал соревнования даром России моровой спортивной семье.

К президенту России Владимиру Путину обратился бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он предложил российскому лидеру создать российский аналог компьютерной игры FIFA. «У меня есть предложение, которое я считаю верным. Чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за национальную сборную, за команды премьер-лиги, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет», — предложил Аршавин. Видеозапись его обращения опубликована в telegram-канале журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина. Данный вопрос спортсмен попросил обсудить с руководством «Газпрома». Путин, в свою очередь, пообещал переговорить с председателем правления компании Алексеем Миллером. Путин открыл международные соревнования «Игры будущего», которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. В турнире участвуют более двух тысяч участников из более чем 100 стран, которые соревнуются в передовых областях, таких как киберспорт, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, информационные технологии и искусственный интеллект. Путин назвал соревнования даром России моровой спортивной семье.