Украинский командир признал, что российскую армию невозможно остановить

The New York Times: ВСУ невозможно остановить ВС РФ

27 февраля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Украинский командир сообщил, что ВС РФ невозможно остановить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ из-за нехватки боеприпасов не смогут остановить российскую армию. Об этом сообщил украинский командир на фоне усиления артиллерийских атак со стороны ВС РФ. «Вы не сможете их остановить <…> Пока передние идут, они подтягивают других сзади», — сообщил командир ВСУ. Его слова передает американская газета The New York Times. Авторы статьи отметили, что ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов. Командир украинский армии рассказал, что просил об огневой поддержке для удара по ВС РФ, однако получил отказ, так как недостаточно вооружения. Ранее сообщалось, что Украина пытается защищаться на поле боя с хронической нехваткой боеприпасов и снарядов. Источник РИА Новости в Москве заявил, что недостаток боеприпасов во всем мире связана с бесконтрольным использованием западного оружия Киевом.

ВСУ из-за нехватки боеприпасов не смогут остановить российскую армию. Об этом сообщил украинский командир на фоне усиления артиллерийских атак со стороны ВС РФ. «Вы не сможете их остановить <…> Пока передние идут, они подтягивают других сзади», — сообщил командир ВСУ. Его слова передает американская газета The New York Times. Авторы статьи отметили, что ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов. Командир украинский армии рассказал, что просил об огневой поддержке для удара по ВС РФ, однако получил отказ, так как недостаточно вооружения. Ранее сообщалось, что Украина пытается защищаться на поле боя с хронической нехваткой боеприпасов и снарядов. Источник РИА Новости в Москве заявил, что недостаток боеприпасов во всем мире связана с бесконтрольным использованием западного оружия Киевом.