Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС

12 марта 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Радиационный фон остался в норме при атаке беспилотников Украины на Курскую АЭС Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне атак украинских беспилотников Курская АЭС работает в штатном режиме. На самой станции и в ее окрестностях радиационный фон остался в норме. Об этом сообщает электростанция в своем telegram-канале. «Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — говорится в telegram-канале Курской АЭС. Там уточнили, что радиационный фон не превышает естественных значений. Ранее в Минобороны РФ отметили, что все атаки украинской армии на российские регионы отражены. ВСУ понесли при этом значительные потери в виде ликвидации 60 военных и были отброшены. Кроме того, уточняется, что нарушения границ не было зафиксировано.

На фоне атак украинских беспилотников Курская АЭС работает в штатном режиме. На самой станции и в ее окрестностях радиационный фон остался в норме. Об этом сообщает электростанция в своем telegram-канале. «Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — говорится в telegram-канале Курской АЭС. Там уточнили, что радиационный фон не превышает естественных значений. Ранее в Минобороны РФ отметили, что все атаки украинской армии на российские регионы отражены. ВСУ понесли при этом значительные потери в виде ликвидации 60 военных и были отброшены. Кроме того, уточняется, что нарушения границ не было зафиксировано.