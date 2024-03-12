Атаки беспилотников не повлияли на работу Курской АЭС

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Радиационный фон остался в норме при атаке беспилотников Украины на Курскую АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На фоне атак украинских беспилотников Курская АЭС работает в штатном режиме. На самой станции и в ее окрестностях радиационный фон остался в норме. Об этом сообщает электростанция в своем telegram-канале.

«Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — говорится в telegram-канале Курской АЭС. Там уточнили, что радиационный фон не превышает естественных значений.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что все атаки украинской армии на российские регионы отражены. ВСУ понесли при этом значительные потери в виде ликвидации 60 военных и были отброшены. Кроме того, уточняется, что нарушения границ не было зафиксировано.

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На фоне атак украинских беспилотников Курская АЭС работает в штатном режиме. На самой станции и в ее окрестностях радиационный фон остался в норме. Об этом сообщает электростанция в своем telegram-канале. «Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — говорится в telegram-канале Курской АЭС. Там уточнили, что радиационный фон не превышает естественных значений. Ранее в Минобороны РФ отметили, что все атаки украинской армии на российские регионы отражены. ВСУ понесли при этом значительные потери в виде ликвидации 60 военных и были отброшены. Кроме того, уточняется, что нарушения границ не было зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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