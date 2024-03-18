Симоньян призналась, какие слова Путина у нее вызывают слезы

Симоньян: слова Путин о возвращении Крыма в «родную гавань» вызывают слезы
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян расплакалась после слов Владимира Путина о возвращении Крыма Фото:

Российская журналистка Маргарита Симоньян в годовщину присоединения Крыма к России призналась, что плачет над словами Владимира Путина, когда он сказал в 2014 году, что Крым и Севастополь «возвращаются в родную гавань». Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла», — прокомментировала Маргарита Симоньян выступление Путина времен 2014 года. Она подчеркнула, что никогда не испытывала такой гордости, как тогда.

Сегодня 18 марта отмечается годовщина с момента, как Владимир Путин официально объявил о возвращении Крыма в 2014 году. Полуостров был присоединен к России в результате референдума.

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Российская журналистка Маргарита Симоньян в годовщину присоединения Крыма к России призналась, что плачет над словами Владимира Путина, когда он сказал в 2014 году, что Крым и Севастополь «возвращаются в родную гавань». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла», — прокомментировала Маргарита Симоньян выступление Путина времен 2014 года. Она подчеркнула, что никогда не испытывала такой гордости, как тогда. Сегодня 18 марта отмечается годовщина с момента, как Владимир Путин официально объявил о возвращении Крыма в 2014 году. Полуостров был присоединен к России в результате референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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