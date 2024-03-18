Симоньян призналась, какие слова Путина у нее вызывают слезы

Симоньян: слова Путин о возвращении Крыма в «родную гавань» вызывают слезы

18 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян расплакалась после слов Владимира Путина о возвращении Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская журналистка Маргарита Симоньян в годовщину присоединения Крыма к России призналась, что плачет над словами Владимира Путина, когда он сказал в 2014 году, что Крым и Севастополь «возвращаются в родную гавань». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла», — прокомментировала Маргарита Симоньян выступление Путина времен 2014 года. Она подчеркнула, что никогда не испытывала такой гордости, как тогда. Сегодня 18 марта отмечается годовщина с момента, как Владимир Путин официально объявил о возвращении Крыма в 2014 году. Полуостров был присоединен к России в результате референдума. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская журналистка Маргарита Симоньян в годовщину присоединения Крыма к России призналась, что плачет над словами Владимира Путина, когда он сказал в 2014 году, что Крым и Севастополь «возвращаются в родную гавань». Об этом она написала в своем telegram-канале. «Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла», — прокомментировала Маргарита Симоньян выступление Путина времен 2014 года. Она подчеркнула, что никогда не испытывала такой гордости, как тогда. Сегодня 18 марта отмечается годовщина с момента, как Владимир Путин официально объявил о возвращении Крыма в 2014 году. Полуостров был присоединен к России в результате референдума.