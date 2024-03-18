18 марта 2024

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, арабы, саудиты
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина Фото:

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом передали в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России», — говорится в сообщении. Текст был опубликован на сайте Кремля.

В рамках разговора обе страны договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в формате ОПЕК. Также Путин поздравил народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан.

Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. За кандидата Леонида Слуцкого — 3,2%, за Владислава Даванкова — 3,85%, а за Николай Харитонов получил 4,31%.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом передали в пресс-службе Кремля. «В ходе телефонного разговора Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России», — говорится в сообщении. Текст был опубликован на сайте Кремля. В рамках разговора обе страны договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в формате ОПЕК. Также Путин поздравил народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан. Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. За кандидата Леонида Слуцкого — 3,2%, за Владислава Даванкова — 3,85%, а за Николай Харитонов получил 4,31%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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