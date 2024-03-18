Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

19 марта 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом передали в пресс-службе Кремля. «В ходе телефонного разговора Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России», — говорится в сообщении. Текст был опубликован на сайте Кремля. В рамках разговора обе страны договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в формате ОПЕК. Также Путин поздравил народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан. Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. За кандидата Леонида Слуцкого — 3,2%, за Владислава Даванкова — 3,85%, а за Николай Харитонов получил 4,31%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом передали в пресс-службе Кремля. «В ходе телефонного разговора Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России», — говорится в сообщении. Текст был опубликован на сайте Кремля. В рамках разговора обе страны договорились продолжать взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в формате ОПЕК. Также Путин поздравил народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан. Выборы президента прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. За кандидата Леонида Слуцкого — 3,2%, за Владислава Даванкова — 3,85%, а за Николай Харитонов получил 4,31%.