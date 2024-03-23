ВС РФ освободили населенный пункт Красное в ДНР

23 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Красное освобождено российскими силами Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Село находится на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск», — сообщили в Минобороны. Сводка опубликована в официальном telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Село находится на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск», — сообщили в Минобороны. Сводка опубликована в официальном telegram-канале ведомства.