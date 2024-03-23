ВС РФ освободили населенный пункт Красное в ДНР

Красное освобождено российскими силами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Село находится на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск», — сообщили в Минобороны. Сводка опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
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