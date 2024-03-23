ВС РФ освободили населенный пункт Красное в ДНР

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Красное освобождено российскими силами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Село находится на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск», — сообщили в Минобороны. Сводка опубликована в официальном telegram-канале ведомства.

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ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Село находится на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Населенный пункт Красное в ДНР перешел под контроль российских войск», — сообщили в Минобороны. Сводка опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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