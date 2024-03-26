Теракт в «Крокусе» активизировал рассылку фишинговых писем

26 марта 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Мошенники активизировались после теракта в «Крокус Сити Холл» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта в Сети выросла активность мошенников и провокаторов, якобы собирающих средства на помощь жертвам теракта и восстановление концертного зала. Об этом заявили эксперты В F.A.C.C.T (ранее Group-IB в России). «Мошенники придумывают убедительные истории, а также выдают себя за реального человека или организацию…благотворительного фонда. Чтобы не попасться, важно сверять реквизиты в сообществах с данным официальных источников» — передает слова экспертов газета « Коммерсант ». Специалисты по OSINT (Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам) рассказывают о другом направлении мошенничества, рассчитанном на альтернативную аудиторию. Пользователям пишут неизвестные, которые предлагают заработать на помощи в организации теракта. Сумма называется в 500-700 тысяч рублей. Вредоносная активность выросла в Telegram и «ВКонтакте». В VK заверили, что блокируют сообщества, которые проводят сборы без финансовых отчетов. Обращения выросли к старшеклассникам и студентам, проживающим в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Эксперты называют эти действия попытками информационно-психической манипуляции гражданами. Ранее один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» во время допроса на месте задержания признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей. Половину он получил до теракта, остальное заказчики должны были перевести после, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта в Сети выросла активность мошенников и провокаторов, якобы собирающих средства на помощь жертвам теракта и восстановление концертного зала. Об этом заявили эксперты В F.A.C.C.T (ранее Group-IB в России). «Мошенники придумывают убедительные истории, а также выдают себя за реального человека или организацию…благотворительного фонда. Чтобы не попасться, важно сверять реквизиты в сообществах с данным официальных источников» — передает слова экспертов газета «Коммерсант». Специалисты по OSINT (Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам) рассказывают о другом направлении мошенничества, рассчитанном на альтернативную аудиторию. Пользователям пишут неизвестные, которые предлагают заработать на помощи в организации теракта. Сумма называется в 500-700 тысяч рублей. Вредоносная активность выросла в Telegram и «ВКонтакте». В VK заверили, что блокируют сообщества, которые проводят сборы без финансовых отчетов. Обращения выросли к старшеклассникам и студентам, проживающим в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Эксперты называют эти действия попытками информационно-психической манипуляции гражданами. Ранее один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» во время допроса на месте задержания признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей. Половину он получил до теракта, остальное заказчики должны были перевести после, пишет RT.