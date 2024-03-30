Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

30 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Расследование уголовного дела находится на личном контроле у главы СК РФ Бастрыкина Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Он выслушал доклад о том, как продвигается расследование теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК РФ. Отмечается, что на совещании также присутствовал первый заместитель Председателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев. Также доклад слушал руководитель Главного следственного управления СК РФ Денис Колесников. Отчет руководителя следственной группы Работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Также проводятся следственные действия в обоняемыми, в том числе, и на месте преступления. Следователи работают с потерпевшими. Идет фиксация показаний обстоятельств теракта. Удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. Над другими, не опознанными, телами, проводятся генетические экспертизы. Реакция Бастрыкина Глава СК РФ отметил, что необходимо подетально установить все события, предшествовавшие теракту. По его словам, это позволит «установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Он выслушал доклад о том, как продвигается расследование теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК РФ. Отмечается, что на совещании также присутствовал первый заместитель Председателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев. Также доклад слушал руководитель Главного следственного управления СК РФ Денис Колесников. Работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Также проводятся следственные действия в обоняемыми, в том числе, и на месте преступления. Следователи работают с потерпевшими. Идет фиксация показаний обстоятельств теракта. Удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. Над другими, не опознанными, телами, проводятся генетические экспертизы. Глава СК РФ отметил, что необходимо подетально установить все события, предшествовавшие теракту. По его словам, это позволит «установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков».