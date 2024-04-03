Главу «Россети Северный Кавказ» подозревают в хищении около 2,8 млрд рублей

04 апреля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Кража была совершена в составе организованной преступной группы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» —«Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев подозревается в краже около 2,8 миллиарда рублей. Его ранее арестовали по делу о мошенничестве. Об сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы. «Мухумаев, занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании «Дагэнерносеть», гендиректора АО «ДЭРС», являясь фактическим руководителем строительной компании «Энергопрогресс», совместно с другими лицами в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа», — говорится в сообщении. Ворованная сумма составила около 2,8 миллиарда рублей. Сообщалось, что в здании «Россетей» 3 апреля прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев. Он был арестован на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» —«Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев подозревается в краже около 2,8 миллиарда рублей. Его ранее арестовали по делу о мошенничестве. Об сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы. «Мухумаев, занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании «Дагэнерносеть», гендиректора АО «ДЭРС», являясь фактическим руководителем строительной компании «Энергопрогресс», совместно с другими лицами в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа», — говорится в сообщении. Ворованная сумма составила около 2,8 миллиарда рублей. Сообщалось, что в здании «Россетей» 3 апреля прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев. Он был арестован на два месяца.