Главу «Россети Северный Кавказ» подозревают в хищении около 2,8 млрд рублей

Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» —«Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев подозревается в краже около 2,8 миллиарда рублей. Его ранее арестовали по делу о мошенничестве. Об сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.
«Мухумаев, занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании «Дагэнерносеть», гендиректора АО «ДЭРС», являясь фактическим руководителем строительной компании «Энергопрогресс», совместно с другими лицами в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа», — говорится в сообщении. Ворованная сумма составила около 2,8 миллиарда рублей.
Сообщалось, что в здании «Россетей» 3 апреля прошли обыски по делу о мошенничестве. Позже представители корпорации заявили, что проверка была связана с деятельностью организации, в которой работал Мухумаев. Он был арестован на два месяца.
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