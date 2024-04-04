Песков назвал некоторые международные организации «сомнительными»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые международные организации сомнительны с точки зрения эффективности. Об этом официальный представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможном выходе Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.
«Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам — страны делают вывод и принимают решения в пользу себя. Ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду международным организациям. Тем более, некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU
Ранее появилась информация, что власти Великобритании пригрозили выходом из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Причиной тому был назван «наплыв мигрантов».
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