Песков назвал некоторые международные организации «сомнительными»

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал возможность Великобритании выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые международные организации сомнительны с точки зрения эффективности. Об этом официальный представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможном выходе Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

«Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам — страны делают вывод и принимают решения в пользу себя. Ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду международным организациям. Тем более, некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU

Ранее появилась информация, что власти Великобритании пригрозили выходом из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Причиной тому был назван «наплыв мигрантов».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые международные организации сомнительны с точки зрения эффективности. Об этом официальный представитель Кремля заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможном выходе Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. «Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам — страны делают вывод и принимают решения в пользу себя. Ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду международным организациям. Тем более, некоторые из них весьма сомнительны с точки зрения своей эффективности», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU Ранее появилась информация, что власти Великобритании пригрозили выходом из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Причиной тому был назван «наплыв мигрантов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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