Лавров впервые раскрыл часть пунктов Стамбульского договора с Украиной

Лавров: гарантии безопасности Украине в Стамбульском договоре были серьезные
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Лавров назвал пункты Стамбульского документа о России с Украиной серьезными Фото:

Во время Стамбульских переговоров в марте 2022 года к Украине применялась пятая статья НАТО, однако она не относилась к вопросам Крыма и Донбасса. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые раскрыв пункты этих переговоров.

«В стамбульском документе были серьезные гарантии: применение к Украине пятой статьи, но без распространения на Крым и Донбасс», — сказал Сергей Лавров в интервью российским журналистам. Атака на эти регионы означала бы, что атака этих регионов аннулировала договоренности. Кроме того, стороны обсуждали ликвидацию военных баз на Украине.

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Во время Стамбульских переговоров в марте 2022 года к Украине применялась пятая статья НАТО, однако она не относилась к вопросам Крыма и Донбасса. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые раскрыв пункты этих переговоров. «В стамбульском документе были серьезные гарантии: применение к Украине пятой статьи, но без распространения на Крым и Донбасс», — сказал Сергей Лавров в интервью российским журналистам. Атака на эти регионы означала бы, что атака этих регионов аннулировала договоренности. Кроме того, стороны обсуждали ликвидацию военных баз на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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