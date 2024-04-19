Лавров впервые раскрыл часть пунктов Стамбульского договора с Украиной

Лавров назвал пункты Стамбульского документа о России с Украиной серьезными
Во время Стамбульских переговоров в марте 2022 года к Украине применялась пятая статья НАТО, однако она не относилась к вопросам Крыма и Донбасса. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, впервые раскрыв пункты этих переговоров.
«В стамбульском документе были серьезные гарантии: применение к Украине пятой статьи, но без распространения на Крым и Донбасс», — сказал Сергей Лавров в интервью российским журналистам. Атака на эти регионы означала бы, что атака этих регионов аннулировала договоренности. Кроме того, стороны обсуждали ликвидацию военных баз на Украине.
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