Пул Первого: Лукашенко накормил Путина фирменным салатом молодость

Президент Белоруссии Лукашенко накормил российского лидера Владимира Путина во время его визита в Минск фирменным блюдом республики — салатом молодость. Также глава российского государства отведал белорусские драники и мачанку с блинами.
«Отдельный пункт меню — салат молодость, фирменное блюдо от нашего Первого собственного приготовления!» — передает близкий к администрации президента Белоруссии telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что оба вечера Путина кормили исключительно блюдами народной деревенской кухни.
Также президента России угостили драниками, белорусским салом, мачанкой с блинами, грибным супом и холодником. К чаю подавался сладкий хворост, горячие творожные шарики, кобринское мороженое и клубника с медом.
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