Пул Первого: Лукашенко накормил Путина фирменным салатом молодость

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин отведал белорусскую кухню во время визита в республику
Владимир Путин отведал белорусскую кухню во время визита в республику Фото:

Президент Белоруссии Лукашенко накормил российского лидера Владимира Путина во время его визита в Минск фирменным блюдом республики — салатом молодость. Также глава российского государства отведал белорусские драники и мачанку с блинами.

«Отдельный пункт меню — салат молодость, фирменное блюдо от нашего Первого собственного приготовления!» — передает близкий к администрации президента Белоруссии telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что оба вечера Путина кормили исключительно блюдами народной деревенской кухни.

Также президента России угостили драниками, белорусским салом, мачанкой с блинами, грибным супом и холодником. К чаю подавался сладкий хворост, горячие творожные шарики, кобринское мороженое и клубника с медом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Лукашенко накормил российского лидера Владимира Путина во время его визита в Минск фирменным блюдом республики — салатом молодость. Также глава российского государства отведал белорусские драники и мачанку с блинами. «Отдельный пункт меню — салат молодость, фирменное блюдо от нашего Первого собственного приготовления!» — передает близкий к администрации президента Белоруссии telegram-канал «Пул Первого». Уточняется, что оба вечера Путина кормили исключительно блюдами народной деревенской кухни. Также президента России угостили драниками, белорусским салом, мачанкой с блинами, грибным супом и холодником. К чаю подавался сладкий хворост, горячие творожные шарики, кобринское мороженое и клубника с медом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...