ВСУ пытались атаковать Ярославскую и Владимирскую области: карта СВО на 13 июня

ПВО РФ сбила четыре дрона ВСУ над Владимирской и Ярославской областями

13 июня 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались атаковать российские регионы, которые находятся рядом с Москвой Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На подлете к Ярославлю ПВО РФ сбила три дрона. Также была предотвращена атака ВСУ на Владимирскую область. На харьковском направлении продолжаются бои. Интерактивная карта спецоперации, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Удары по российским регионам Российская ПВО уничтожила четыре беспилотника над двумя областями: Владимирской и Ярославской. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что дроны были сбиты на подлете к Ярославлю. Никто не пострадал, на месте падения беспилотников разрушений нет. Харьковское направление Продолжаются бои за Волчанск. ВСУ пытаются группами до 100 человек атаковать позиции группировки «Север». Все контратаки были отражены. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров, сообщили военкоры. Около Липцов обстановка не изменилась. Украинская армия пытается провести контратаку, однако у нее не получается. Всего за сутки ВСУ потеряли до 320 военных. «Противник начал активные действия на востоке Волчанска со стороны населенного пункта Тихое и намерен выбить подразделения ВС РФ с господствующих высот. Основная цель — пробить путь к району многоэтажек в центре города, где ситуация для ВСУ становится все более плачевной», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Донецкое направление У Часова Яра российская армия поразила опорные пункты, технику, а также личный состав ВСУ. По украинским позициям ударили расчеты РСЗО «Град» артиллерийского полка ВДВ. Для этого использовались осколочно-фугасные неуправляемые реактивные ракеты, осколки которых после попадания разлетаются на сотни метров. Также в Донецкой области была уничтожена 233-я бригада ВСУ. Российские военные называли ее спецподразделением «головорезов». «Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично: мирный человек или нет», — добавил военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец. Запорожское направление ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, которая пыталась доставить штурмовую бригаду ВСУ в район Работино. Об этом рассказал военнослужащий 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона с позывным Лео. По его словам, с начала спецоперации его дивизион подбил более 40 украинских машин. Среди них танки Abrams, Leopard, БМП Bradley и другую технику. Украинского пограничника обманом затащили на передовую Украинский пограничник Алексей Гончар, который находится в плену ВС РФ, сообщил, что командование обманом отправило его на передовые позиции в Харьковскую область. По его словам, ему предложили подменить военных на 10 дней, а потом бы его сняли. Однако он так и остался на передовой. «Если бы нас предупредили, что мы едем на первую линию обороны, нам бы платили как за первую линию. Никто ж не знал, что это первая линия обороны. Все говорили, что это вторая, третья. Нас просто в одну кучу согнали и избавились от нас», — делится Гончар, его слова приводит ТАСС. В итоге пограничник решил сдаться в плен ВС РФ. Он находился в Харьковской области. Пленный солдат ВСУ помог ВС РФ спасти раненого Пленный украинский военный помог российским солдатам эвакуировать раненого с поля боя. В это время позиции ВС РФ находились под огнем ВСУ. «Ночью на украинские позиции завезли семь человек, они зашли через болото. Утром мы об этом узнали, начали их атаковать… Один из пленных помогал нам эвакуировать своего раненого сослуживца. Кстати, говорил, исключительно на русском языке», — поделился Перец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подлете к Ярославлю ПВО РФ сбила три дрона. Также была предотвращена атака ВСУ на Владимирскую область. На харьковском направлении продолжаются бои. Интерактивная карта спецоперации, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Российская ПВО уничтожила четыре беспилотника над двумя областями: Владимирской и Ярославской. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что дроны были сбиты на подлете к Ярославлю. Никто не пострадал, на месте падения беспилотников разрушений нет. Продолжаются бои за Волчанск. ВСУ пытаются группами до 100 человек атаковать позиции группировки «Север». Все контратаки были отражены. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров, сообщили военкоры. Около Липцов обстановка не изменилась. Украинская армия пытается провести контратаку, однако у нее не получается. Всего за сутки ВСУ потеряли до 320 военных. У Часова Яра российская армия поразила опорные пункты, технику, а также личный состав ВСУ. По украинским позициям ударили расчеты РСЗО «Град» артиллерийского полка ВДВ. Для этого использовались осколочно-фугасные неуправляемые реактивные ракеты, осколки которых после попадания разлетаются на сотни метров. Также в Донецкой области была уничтожена 233-я бригада ВСУ. Российские военные называли ее спецподразделением «головорезов». ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ, которая пыталась доставить штурмовую бригаду ВСУ в район Работино. Об этом рассказал военнослужащий 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона с позывным Лео. По его словам, с начала спецоперации его дивизион подбил более 40 украинских машин. Среди них танки Abrams, Leopard, БМП Bradley и другую технику. Украинский пограничник Алексей Гончар, который находится в плену ВС РФ, сообщил, что командование обманом отправило его на передовые позиции в Харьковскую область. По его словам, ему предложили подменить военных на 10 дней, а потом бы его сняли. Однако он так и остался на передовой. Пленный украинский военный помог российским солдатам эвакуировать раненого с поля боя. В это время позиции ВС РФ находились под огнем ВСУ.