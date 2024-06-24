Postimees: третий наемник из Эстонии погиб на Украине

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Мартин Яагер погиб в бою возле села Райгородка
Мартин Яагер погиб в бою возле села Райгородка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эстонский доброволец Мартин Яэгер погиб на Украине, став третьим уроженцем Эстонии, павшим в боевых действиях. Об этом сообщает издание Postimees.

«Мартин Яэгер погиб в бою на границе Харьковской и Луганской областей в направлении Купянск-Сватово, недалеко от села Райгородка», — говорится в сообщении агентства. Он служил в составе 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая в настоящее время участвует в ожесточенных оборонительных боях.

По данным издания, Мартин Яэгер присоединился к 3-й штурмовой бригаде около месяца назад, а до этого он служил в различных подразделениях. До вступления в ряды украинской армии Яэгер прослужил более десяти лет в элитном Скаутском батальоне Сил обороны Эстонии.

В марте 2023 года наемник ВСУ, экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, погиб под Артемовском. Он был первым гражданином прибалтийской страны, который погиб в сражениях на украинской стороне, передает 360.ru. Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что в текущем году за два месяца в рядах ВСУ уничтожены около шести тысяч иностранных наемников, сообщает «Национальная служба новостей». 

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Эстонский доброволец Мартин Яэгер погиб на Украине, став третьим уроженцем Эстонии, павшим в боевых действиях. Об этом сообщает издание Postimees. «Мартин Яэгер погиб в бою на границе Харьковской и Луганской областей в направлении Купянск-Сватово, недалеко от села Райгородка», — говорится в сообщении агентства. Он служил в составе 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая в настоящее время участвует в ожесточенных оборонительных боях. По данным издания, Мартин Яэгер присоединился к 3-й штурмовой бригаде около месяца назад, а до этого он служил в различных подразделениях. До вступления в ряды украинской армии Яэгер прослужил более десяти лет в элитном Скаутском батальоне Сил обороны Эстонии. В марте 2023 года наемник ВСУ, экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, погиб под Артемовском. Он был первым гражданином прибалтийской страны, который погиб в сражениях на украинской стороне, передает 360.ru. Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что в текущем году за два месяца в рядах ВСУ уничтожены около шести тысяч иностранных наемников, сообщает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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