Минздрав раскрыл точное число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми

Семь человек находятся в тяжелом состоянии
При сходе вагонов пассажирского поезда в Республике Коми пострадали до 40 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, пострадали до 40 человек. Состояние семи из них <...> оценено как тяжелое», — заявил Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости. В числе последних, согласно сообщению Минздрава, есть один ребенок.
На месте ЧП работают спасательные и медицинские службы. Включая шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф.
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