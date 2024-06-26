26 июня 2024

Минздрав раскрыл точное число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми

Минздрав: до 40 человек пострадали при ЧП в Коми
© Служба новостей «URA.RU»
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Семь человек находятся в тяжелом состоянии
Семь человек находятся в тяжелом состоянии Фото:

При сходе вагонов пассажирского поезда в Республике Коми пострадали до 40 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек. Состояние семи из них <...> оценено как тяжелое», — заявил Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости. В числе последних, согласно сообщению Минздрава, есть один ребенок.

На месте ЧП работают спасательные и медицинские службы. Включая шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф.

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При сходе вагонов пассажирского поезда в Республике Коми пострадали до 40 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «По оперативным данным, пострадали до 40 человек. Состояние семи из них <...> оценено как тяжелое», — заявил Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости. В числе последних, согласно сообщению Минздрава, есть один ребенок. На месте ЧП работают спасательные и медицинские службы. Включая шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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