27 июня 2024

МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы

© Служба новостей «URA.RU»
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международный Валютный Фонд критикует торговую политику США, указывая на риски для многосторонней торговой системы. Об этом говорится в документе фонда.

«Пошлины, нетарифные барьеры не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему», — говорится в документе МВФ. В документе МВФ также отмечается, что действия США приводят к фрагментации глобальных цепочек поставок и провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров.

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международный Валютный Фонд критикует торговую политику США, указывая на риски для многосторонней торговой системы. Об этом говорится в документе фонда. «Пошлины, нетарифные барьеры не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему», — говорится в документе МВФ. В документе МВФ также отмечается, что действия США приводят к фрагментации глобальных цепочек поставок и провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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