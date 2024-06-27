МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы

28 июня 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

международный Валютный Фонд критикует торговую политику США, указывая на риски для многосторонней торговой системы. Об этом говорится в документе фонда. «Пошлины, нетарифные барьеры не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему», — говорится в документе МВФ. В документе МВФ также отмечается, что действия США приводят к фрагментации глобальных цепочек поставок и провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

международный Валютный Фонд критикует торговую политику США, указывая на риски для многосторонней торговой системы. Об этом говорится в документе фонда. «Пошлины, нетарифные барьеры не являются правильными решениями, поскольку они искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют создать скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему», — говорится в документе МВФ. В документе МВФ также отмечается, что действия США приводят к фрагментации глобальных цепочек поставок и провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров.