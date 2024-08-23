Созданный накануне указом президента РФ Владимира Путина совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России займется среди прочего темой мигрантов. Как объяснил URA.RU член совета, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, это будет одна из задач этой структуры.
«Совет при президенте по русскому языку — это та структура, которая помимо всего прочего, возможно, даже в первую очередь, должна выверять правильность решений, которые общество и власть принимают по мигрантской теме. В отдельных случаях — подсказывать [решения], содействовать разработке каких-то требований, связанных с этой темой. Потому что это все связано с поддержкой и сохранением традиционных ценностей в России, культуры [народов России]. А, как известно, квинтэссенцией культуры и традиций является язык», — сообщил Шолохов.
По словам парламентария, на уровне Госдумы только в этом году принят ряд важных решений по мигрантской теме: начиная от обязанности людей, приезжающих на работу в Россию, владеть русским языком до ответственности за помощь в получении вида на жительство или гражданства РФ без знания русского языка. Федеральный закон, которым скорректирована миграционная политика в России, президент Путин подписал 8 августа.
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