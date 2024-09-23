Друг Донцовой указал на украинский след в деле об убийстве ее собак

Друг писательницы Донцовой указал на украинский след в деле об убийстве ее собак

23 сентября 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Неизвестные отравили двух собак Дарьи Донцовой Фото: Роман Наумов © URA.RU Писательница Дарья Донцова сообщила о том, что неизвестные отравили ее собак: беспородного пса Финна и мопса Мулю. Последнего спасти не удалось. За жизнь дворняги борются ветеринары. Близкий друг Донцовой заявил, что в деле об отравлении животных прослеживается украинский след. «Я считаю, что там есть украинский след. Я уверен, что они [диверсанты] завербовали людей — нашли хейтеров, которые даже никогда не читали Дашины книги», — передает слова друга Донцовой портал «Абзац». Он напомнил, что писательница всегда поддерживала Россию и заявляла о своей любви к стране. Друг Донцовой заявил, что инцидент, произошедший с собаками Донцовой, не единичный. По его словам, разрабатываются целые программы, которые позволяют вербовать других людей. От «исполнителей» будут требовать выполнения других приказов: «поджигать шкафы, отравлять собак или даже детей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Писательница Дарья Донцова сообщила о том, что неизвестные отравили ее собак: беспородного пса Финна и мопса Мулю. Последнего спасти не удалось. За жизнь дворняги борются ветеринары. Близкий друг Донцовой заявил, что в деле об отравлении животных прослеживается украинский след. «Я считаю, что там есть украинский след. Я уверен, что они [диверсанты] завербовали людей — нашли хейтеров, которые даже никогда не читали Дашины книги», — передает слова друга Донцовой портал «Абзац». Он напомнил, что писательница всегда поддерживала Россию и заявляла о своей любви к стране. Друг Донцовой заявил, что инцидент, произошедший с собаками Донцовой, не единичный. По его словам, разрабатываются целые программы, которые позволяют вербовать других людей. От «исполнителей» будут требовать выполнения других приказов: «поджигать шкафы, отравлять собак или даже детей».