Друг Донцовой указал на украинский след в деле об убийстве ее собак

Друг писательницы Донцовой указал на украинский след в деле об убийстве ее собак
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Пресс-конференция Дарьи Донцовой в честь 25-летия творчества, в пресс-центре ТАСС. 21 февраля 2024. Москва, донцова дарья
Неизвестные отравили двух собак Дарьи Донцовой Фото:

Писательница Дарья Донцова сообщила о том, что неизвестные отравили ее собак: беспородного пса Финна и мопса Мулю. Последнего спасти не удалось. За жизнь дворняги борются ветеринары. Близкий друг Донцовой заявил, что в деле об отравлении животных прослеживается украинский след.

«Я считаю, что там есть украинский след. Я уверен, что они [диверсанты] завербовали людей — нашли хейтеров, которые даже никогда не читали Дашины книги», — передает слова друга Донцовой портал «Абзац». Он напомнил, что писательница всегда поддерживала Россию и заявляла о своей любви к стране.

Друг Донцовой заявил, что инцидент, произошедший с собаками Донцовой, не единичный. По его словам, разрабатываются целые программы, которые позволяют вербовать других людей. От «исполнителей» будут требовать выполнения других приказов: «поджигать шкафы, отравлять собак или даже детей».

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Писательница Дарья Донцова сообщила о том, что неизвестные отравили ее собак: беспородного пса Финна и мопса Мулю. Последнего спасти не удалось. За жизнь дворняги борются ветеринары. Близкий друг Донцовой заявил, что в деле об отравлении животных прослеживается украинский след. «Я считаю, что там есть украинский след. Я уверен, что они [диверсанты] завербовали людей — нашли хейтеров, которые даже никогда не читали Дашины книги», — передает слова друга Донцовой портал «Абзац». Он напомнил, что писательница всегда поддерживала Россию и заявляла о своей любви к стране. Друг Донцовой заявил, что инцидент, произошедший с собаками Донцовой, не единичный. По его словам, разрабатываются целые программы, которые позволяют вербовать других людей. От «исполнителей» будут требовать выполнения других приказов: «поджигать шкафы, отравлять собак или даже детей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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