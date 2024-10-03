«Своих не бросаю»: новый полпред Жога обратился к жителям Донбасса

Новый полпред Путина в УрФО Жога пообещал не бросить жителей Донбасса

03 октября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Артем Жога пообещал продолжить дела и проекты, начатые на Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обратился к жителям Донбасса и пообещал продолжить работу, начатую вместе с депутатами Народного Совета ДНР. Также он поблагодарил донбассцев за поддержку, его заявление опубликовано в telegram-канале «Жога». «Знаю, что было много разной информации о моем назначении на должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Подчеркну: над всеми проектами, начатыми мною вместе с депутатами Народного Совета ДНР, над всеми обращениями жителей и вопросами, стоящими на моем личном контроле, я продолжу работу. Своих не бросаю!», — уверил полпред. Он добавил, что год назад поставил своей целью оправдать надежды и чаяния людей Донбасса, и этот принцип остается с ним по сей день. «Впереди множество работы, полной своей региональной специфики. Однако Донецкая Народная Республика и бесценный опыт, полученный здесь, навсегда останутся частью меня», — подчеркнул Жога. О назначении спикера парламента ДНР Жоги полпредом президента в УрФО было объявлено минувшей ночью, после его встречи с Владимиром Путиным в Кремле. То, что именно Жога займет этот пост, агентство анонсировало еще 18 сентября. Предполагалось, что в Екатеринбург новый представитель может прилететь уже в четверг, 3 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обратился к жителям Донбасса и пообещал продолжить работу, начатую вместе с депутатами Народного Совета ДНР. Также он поблагодарил донбассцев за поддержку, его заявление опубликовано в telegram-канале «Жога». «Знаю, что было много разной информации о моем назначении на должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Подчеркну: над всеми проектами, начатыми мною вместе с депутатами Народного Совета ДНР, над всеми обращениями жителей и вопросами, стоящими на моем личном контроле, я продолжу работу. Своих не бросаю!», — уверил полпред. Он добавил, что год назад поставил своей целью оправдать надежды и чаяния людей Донбасса, и этот принцип остается с ним по сей день. «Впереди множество работы, полной своей региональной специфики. Однако Донецкая Народная Республика и бесценный опыт, полученный здесь, навсегда останутся частью меня», — подчеркнул Жога. О назначении спикера парламента ДНР Жоги полпредом президента в УрФО было объявлено минувшей ночью, после его встречи с Владимиром Путиным в Кремле. То, что именно Жога займет этот пост, агентство анонсировало еще 18 сентября. Предполагалось, что в Екатеринбург новый представитель может прилететь уже в четверг, 3 октября.